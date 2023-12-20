В Праге финишировал этап Европейского покерного тура – одной из самых престижных серий континента. Традиционно в столицу Чехи приехало немало украинских покеристов и не находились здесь в роли статистов.

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Олег Васильченко, постоянный участник финальных столов на этапах EPT, с пятой попытки покорил один из турниров серии. Украинец триумфально выступил в ивенте Mystery Bounty с бай-ином 10 200 евро. Почин Васильченко впоследствии поддержал Артём Тулюпа, который не имел равных в ивенте Mystery Bounty с бай-ином 500 евро.



Этап EPT в Праге / Фото PokerNews

Сразу несколько призовых мест в Праге оформил известный украинский регуляр Андрей Держипильский. В частности, он показал лучший результат среди наших в Main Event – 69 место. Многочисленное представительство от Украины увидели в турнире Eureka Main Event, где сразу 14 наших спортсменов финишировали "в деньгах". На чешском этапе EPT украинцы оформили более 40 финишей в зоне ITM.