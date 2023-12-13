В копилке украинской команды есть первая победа в рамках пражского этапа Европейского покерного тура. Олег Васильченко с пятой попытки покорил престижную покерную вершину.

К теме Приключения украинцев в Праге: кто показал лучший результат на этапе EPT

До визита в столицу Чехии украинец побывал на четырех финальных столах ЕТР, но трофеев не добывал. Успешным для регуляра стало выступление в ивенте Mystery Bounty с бай-ином 10 200 евро.



Олег Васильченко / Фото PokerNews

Васильченко одолел поле с 56 входов, а по дороге за трофем выбил четырех соперников. Собственно, рандомные таинственные вознаграждения, выпадающие за "головы" оппонентов в турнирах такого формата, принесли чемпиону 80 000 евро. Вместе с призовыми за первое место – 74 673 евро – Васильченко положил в карман 149 673 евро. А это бест-кэш в карьере нашего спортсмена. Победная раздача украинца – в прикрепленном видео: