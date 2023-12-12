На финишной прямой покерного сезоне игрокам есть из чего выбрать – это и зимняя версия WSOP на Багамах, и этап WPT в Лас-Вегасе. Но если речь идет о Европе, все покерные пути ведут в Прагу, на этап Европейского тура.

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Украинских покеристов в столицу Чехии съехалось немало, и здесь чувствуют себя далеко не только туристами. Побед в активе наших пока нет, но несколько спортсменов уже сыграли за финальным столом. Руслан Волков финишировал на седьмой позиции в турнире Hyper Turbo Knockout Freezeout, а Олег Охотский занял девятое место в ивенте Hyper Turbo Freezeout.

Всего украинцы завоевали уже более 30 призовых мест. Наиболее плодотворным оказался турнир Eureka Main Event, где сразу 14 наших попали "в деньги". В зоне ITM, в частности, финишировал титулованный покерист Михаил Гутый, который недавно отличился и на серии WSOPC в Сан-Ремо.



Михаил Гутый / Фото King's

Еще десять украинцев успешно инвестировали свои средства в турнир Eureka Cup. Не с пустыми руками завершили свое выступление и в ивенте Eureka High Roller, здесь семеро наших в призах.