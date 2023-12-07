В итальянском Сан-Ремо финишировал этап World Series of Poker Circuit, где спортсмены со всех уголков планеты сражались за золотые перстни Мировой серии.

К теме Приключения украинских покеристов в Сан-Ремо: как Михаил Гутый за перстнем WSOP Circuit охотился

Офлайн-фестиваль вызвал немалый интерес и среди украинцев, отправившихся и за главным трофеем. В Main Event дальше всех прошел титулованный Михаил Гутый. Владелец браслета WSOP Europe сошел с дистанции на 10-й позиции. Сергей Устименко занял в турнире 17-е место, а Александр Шевченко – 28-е.



Михаил Гутый / Фото ТГ-канал Cardmates

Увидели украинцев в Сан-Ремо и за финальными столами. На WSOPC Mystery Bounty Андрей Вакалюк финишировал третьим, Александр Шевченко занял 4 место в WSOPC Regular, а Роман Юркив отметился пятым результатом в турнире WSOP-C Double Chance.