Украинцы продолжают охотиться за браслетами Мировой серии покера. В первом турнире WSOP Paradise совсем чуть-чуть не хватило для победы Назару Бугаеву, теперь шанс принести Украине трофей был у Рената Богданова.

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Известный украинский профессионал прошел с чип-лидерским стеком во второй день события $25,000 High Rollers Championship. Этот турнир собрал всю элиту покера во главе с легендарными Негреану и Хельмутом. Не упустили возможности побороться за браслет и звездные гости.

Агуэро на хайроллерском турнире / Фото PokerNews

Активность хайроллеров поразила. Турнир собрал 533 входа, благодаря чему призовой фонд составил невероятные 13 325 000 долларов. Все 80 участников второго дня гарантировали себе призовые. Вместе с Ренатом Богдановым во втором дне был представлен ещё один украинец Алексей Меженков.

Алексей занял 30 место, а Богдану удалось попасть за финальный стол. К сожалению, Ренат первым его покинул. На рейз из ранней позиции от чип-лидера Даниэля Смильковича украинец запушил чуть более 10 ББ с рукой А3s. Немец показал АQ. Нужных аутов на доске не появилось.

Завтра участники финального стола определят чемпиона. Обладателю браслета WSOP достанутся более 2 700 000 долларов призовых. Лидирует Даниэль Смилькович, также в игре известные профессионалы Дамиан Салас и Адриан Матеос

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