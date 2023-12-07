Мария Хо, занимающая четвертое место в женском списке All Time Money List, имела хорошие шансы оформить свою первую в карьере победу на Мировой покерной серии.

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Организаторы WSOP впервые ввели в календарь зимнюю версию фестиваля, собрав покеристов на райском курорте на Багамах. Идея неплохая – показал уже стартовый турнир 1 500 Mystery Millions, собравший 3 446 входов и более 5 миллионов долларов призовых.



Мария Хо / Фото PokerGO

За финальным столом наиболее реальной претенденткой на золотой браслет выглядела опытная Мария Хо. Мало того, что американка начала борьбу в топ-9 с чип-лидерским стеком, отправила отдыхать один за другим сразу пять оппонентов. В итоге в 4-max Хо накопила 60% всех оставшихся в игре фишек, однако в самый ответственный момент от покеристки отвернулась фортуна.



Чемпион Джин Хун Ли / Фото PokerNews

Проиграв несколько важных выставлений, Мария Хо сошла с дистанции на третьем месте, получив 200 000 долларов. А браслет и 420 000 долларов достались ее обидчику – Джин Хун Ли. В хедз-апе кореец укротил американца Макса Пиноллу (257 000 долларов призовых).