Свою популярность Мария Хо завоевала не только благодаря хорошим игровым результатам – 4 место в списке самых успешных покеристок в истории (4,58 млн долларов призовых). Американка с тайваньскими корнями является одной из самых успешных покерных репортерок и комментаторок. Но всего этого могло бы не быть, если бы Мария не проявила характера в трудной ситуации на старте собственной карьеры.

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Мария Хо заставила обратить на себя внимание покерного комьюнити в 2007 году. В Главном событии WSOP американка дольше всего продержалась в игре среди представительниц красивого пола, и благодаря 38-му итоговому месту положила в карман почти 238 тысяч долларов призовых. Выигрышем, однако, распорядилась не слишком рационально.



Мария Хо на WSOP 2007 / Фото PokerNews

Я отдала весь банкрол в распоряжение своему парню, он все проиграл, и мы остались ни с чем. Передо мной возник выбор: вернуться домой к родителям к обычной жизни, или начать все с начала в покере. Я выбрала более сложный путь – восстановить банкрол с нуля, потому что чувствовала, что мне еще есть что доказать себе и другим в этой игре.



Мария Хо / Фото Poker Central



Мария Хо / Фото IMDB

В итоге Мария сумела себя реализовать не только за столом, но и за кулисами игры – за микрофоном в роли корреспондента и комментатора покера. Она стала одной из первопроходчиц в этом ремесле, и пригодилась не только яркая внешность.

Тогда стали искать женщин, которые могли бы анализировать игру с точки зрения стратегии. Я еще ничего в этом не понимала, но не привыкла отступать перед трудностями. Я просто воспользовалась случаем и мне все удалось.



Мария Хо / Фото Global Poker Awards

Сейчас Мария Хо является одной из самых авторитетных женщин в покере, хотя неоднократно заявляла, что не терпит гендерного неравенства в этой игре. Поэтому благодаря труду и настойчивости на собственном примере доказала, что в интеллектуальной игре следует считаться с любым соперником, несмотря на пол.