Свою популярність Марія Хо здобула не лише завдяки хорошим ігровим результатам – 4 місце у списку найуспішніших покеристок в історії (4,58 млн доларів призових). Американка із тайванським корінням є однією із найбільш успішних покерних репортерок і коментаторок. Але усього цього могло б не бути, якби Марія не проявила характер у скрутній ситуації на старті власної кар’єри.

До теми Таємниці покерного життя: як красуня Марія Хо стала професійним гравцем

Марія Хо змусила звернути на себе увагу покерного ком’юніті у 2007 році. В Головній події WSOP американка найдовше протрималась у грі серед представниць красивої статі, і завдяки 38-му підсумковому місцю поклала до кишені майже 238 тисяч доларів призових. Виграшем, однак, розпорядилась не надто раціонально.



Марія Хо на WSOP 2007 / Фото PokerNews

Я віддала весь банкрол у розпорядження своєму хлопцеві, він усе програв і ми залишились ні з чим. Переді мною постав вибір: повернутись додому до батьків до звичайного життя, або ж почати все з початку в покері. Я обрала більш складний шлях – відновити банкрол з нуля, бо відчувала, що мені є ще що довести собі та іншим у цій грі.



Марія Хо / Фото Poker Central



Марія Хо / Фото IMDB

У підсумку Марія зуміла себе реалізувати не лише за покерним столом, але й за лаштунками гри – за мікрофоном у ролі кореспондента та коментатора покеру. Вона стала однією із першопрохідниць у цьому ремеслі, а в нагоді стала не лише яскрава зовнішність.

Тоді почали шукати жінок, які могли б аналізувати гру з точки зору стратегії. Я ще геть нічого в цьому не тямила, але не звикла відступати перед труднощами. Я просто скористалась нагодою і мені все вдалось.



Марія Хо / Фото Global Poker Awards

Зараз Марія Хо є однією із найбільш авторитетних жінок у покері, хоча неодноразово заявляла, що не терпить гендерної нерівності у цій грі. Тож завдяки власній праці і наполегливості, на власному прикладі довела, що в інтелектуальній грі варто рахуватись з будь-яким суперником, не зважаючи на стать.