Действующий чемпион мира по покеру Даниэль Вейнман прервал свой игровой отпуск ради выступления на серии World Series of Poker Circuit в Чероки в Северной Каролине. В покер вернулся результативно.

Читайте также Легенды покера "докатились" до низких лимитов: Хансен и Айви сыграли с фанатами

Вейнман почти на пять месяцев исчез с покерных радаров после феерического заноса в Главном событии Мировой покерной серии. Навыков не потерял и показал высокий пилотаж в Main Event WSOPC с бай-ином 1 700 долларов.



Даниэль Вейнман / Фото flickr.com

В турнире с 1 470 входов Даниэль Вейнман не справился только с одним соперником – уступил в хедз-апе Джозефу Кроули, который вместе с золотым перстнем забрал 348 785 долларов призовых. Чемпион мира также не жалуется на выигрыш – 215 576 долларов для Даниэля Вейнмана.



Джозеф Кроули / Фото PokerNews