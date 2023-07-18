Главное событие Мировой серии покера превзошло все ожидания организаторов. Турнир Main Event WSOP собрал рекордное количество участников – 10 043, и, соответственно, крупнейший призовой фонд – 93 399 900 долларов.

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Напомним, что третий раз в истории за финальным столом выступал украинец. Руслан Придрик занял 5 место, получив рекордные в своей карьере 2 400 000 долларов. В финальной схватке за титул чемпиона мира сошлись 3 американцев.

Самой заметной фигурой был Адам Уолтон, пытающийся играть очень агрессивно, несмотря на самый короткий стек. Когда он получил 8-8, то запушил 84 ББ в ответ на сквиз от Даниэля Вейнмана. Во многом эта раздача предопределила будущего чемпиона, поскольку Вейнман держал в руках пару тузов.

Участники хедз-апа Даниэль Вейнман и Стивен Джонс / Фото PokerNews

Получив почти троекратное преимущество над Стивеном Джонсом, Вейнману не составило труда дожать оппонента. Хедз-ап продолжался 23 раздачи. После чего на флопе J-5-2 Джонс пошёл ва-банк с J-8, а Вейнман заколлировал с K-J. Чемпион Main Event WSOP получил невероятный 12 100 000 долларов призовых.

По правде говоря, я не любил турнир Main Event. Я играл в нём 15 лет подряд и каждый раз разочаровывался после вылета. Выиграть такой турнир – нереальное чувство. Несколько раз были ситуации, когда мне крупно повезло, – прокомментировал новый чемпион мира.

Даниэль Вейнман – не новичок в мире покера. В прошлом году он выиграл дебютный браслет WSOР в турнире по Омахе, а общее количество призовых в офлайне до победы на Main Event WSOP составляло около 3 700 000 долларов. Теперь с 15 857 357 долларами призовых он занимает 59 место в списке самых прибыльных игроков мира All Time Money List.

"Горячее" поздравление для чемпиона мира / Фото pgt.com