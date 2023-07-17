Турнир Main Event WSOP в этом году стал крупнейшим в истории Мировой серии покера. В нём приняли участие рекордные 10 043 участника. Каждый из игроков мечтал оказаться за финальным столом, где разыгрывались невероятные суммы призовых.

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Один из тех, чья мечта стала реальностью – украинец Руслан Придрик. Родом он из Луганска, но давно проживает в Грузии. За свою 20-летнюю карьеру выиграл в живых турнирах в Украине и Европе более 460 000 долларов.

Турнир Main Event WSOP в Лас-Вегасе навсегда останется в памяти этого игрока и станет самой яркой страницей в биографии. Менее чем за 2 недели украинец прошёл незабываемый путь в Главном событии Мировой серии покера.

За финальным столом минимальная выплата составляла 900 000 долларов. Уже в первой раздаче Руслан Придрик поставил 3-бет чип-лидеру Адаму Уолтому с QJ, заставив оппонента выкинуть AJ. В дальнейшем украинец играл очень осторожно. Это помогло ему получить несколько важных пейджампов.

Руслан Придрик идёт в олл-ин за финальным столом Main Event WSOP / Фото PokerNews

На стадии 6-макс Руслан Придрик и Дин Хатчисон сильно отставали от тройки лидеров. Украинец дождался вылета британца, но его быстро постигла та же участь. В финальном выставлении Руслан запушил 12 ББ с Q10s, а Даниэль Вайнман заколлировал с AJo. За 5 место в турнире Придрик получил рекордные 2 400 000 долларов призовых.

Нужно время, чтобы осознать всё, что со мной произошло за эти дни, – прокомментировал украинец после игры.

Руслан Придрик стал третьим украинцем, который играл за финальным столом Main Event WSOP. Также это уникальное достижение для самого игрока, заработавшего в одном турнире в 6 раз больше, чем за всю 20-летнюю карьеру.

Браслет Main Event WSOP-2023 / Фото PokerNews

Звание чемпиона мира разыграют между собой трое американцев Стивен Джонс, Даниэль Вайнман и Адам Уолтон. Вместе с браслетом Main Event WSOP победитель получит 12 100 000 долларов. Турнир возобновится сегодня ночью.