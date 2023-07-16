Лучшая покеристка Украины Ольга Ермольчева успешно выступила в событии WSOP #85: $1 500 Shootout. В этом турнире приняли участие 987 игроков, сгенерировав призовой фонд в размере 1 317 645 долларов. Украинка не только вышла за финальный стол, но и вела борьбу за чемпионство.

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В начале финального стола Ольге удалось забрать приличную часть стека у бразильца Юрия Дзивилевского. Позже Ермольчева выбила на 8 месте Адама Фридмана. Украинка оказалась в 3-макс, где проиграла выставление будущему чемпиону Фаразу Джаке A8 в TT.

В итоге украинская покеристка заняла 3 место, получив 109 780 долларов призовых. Ей немного не хватило, чтобы обновить свой бэст-кэш, который держится с 2015 года. На WSOP-2023 Ольга Ермольчева показала блестящую игру, оформив 6 ITM на общую сумму призовых более 150 000 долларов. Также в Лас-Вегасе украинка выиграла женский турнир Ladies Championship в прошлом месяце, заработав ещё 14 350 долларов.