Баталии в главном турнире года Main Event WSOP выходят на финишную прямую. В игре осталось 9 участников, которые завтра начнут решающее противостояние за финальным столом. В течение двух игровых дней определится имя нового чемпиона мира по покеру.

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Украинец Руслан Придрик выстоял в тяжелейшей борьбе на стадии двух столов. Ему удалось повторить достижения Антона Макиевского и Артема Металлиди, которые ранее представляли Украину за финальным столом Main Event WSOP.

По данным сайта The Hendon Mob, у Руслана Придрика более 460 000 долларов призовых в живых турнирах. Всего один пейджамп за финальным столом Main Event WSOP принесёт ему выигрыш в 3 раза больше, чем за всю свою карьеру.

Играть в покер Руслан Придрик начинал более 20 лет назад. Он одерживал победы и был призёром престижных серий в Украине и Европе. Результат в Главном событии WSOP точно станет личным рекордом в его покерной карьере.

Участники финального стола Main Event WSOP-2023 / Фото PokerNews

Минимальная выплата за финальным столом Main Event WSOP составляет 900 000 долларов. Чемпион получит более 12 000 000 долларов. Украинец начнёт игру с шестым стеком.