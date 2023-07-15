Баталії у головному турнірі року Main Event WSOP виходять на фінішну пряму. У грі залишилося 9 учасників, які завтра розпочнуть вирішальне протистояння за фінальним столом. Протягом двох ігрових днів визначиться ім'я нового чемпіона світу з покеру.

Читайте також Брайан Раст увійшов до Зали слави покеру: у чому унікальність цього гравця

Українець Руслан Придрик витримав шалену конкуренцію на стадії двох столів. Йому вдалося повторити досягнення Антона Макієвського та Артема Металіді, які раніше представляли Україну за фінальним столом Main Event WSOP.

За даними сайту The Hendon Mob, у Руслана Придрика понад 460 000 доларів призових у живих турнірах. Лише один пейджамп за фінальним столом Main Event WSOP принесе йому виграш утричі більший, ніж за всю свою кар'єру.

Грати у покер Руслан Придрик починав понад 20 років тому. Він здобував перемоги та був призером престижних серій в Україні та Європі. Результат у Головній події WSOP точно стане особистим рекордом у його покерній кар'єрі.

Учасники фінального столу Main Event WSOP-2023 / Фото PokerNews

Мінімальна виплата за фінальним столом Main Event WSOP складає 900 000 доларів. Чемпіон отримає понад 12 000 000 доларів. Українець розпочне гру з шостим стеком.