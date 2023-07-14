Тепер ім'я Брайана Раста назавжди стоятиме поруч із Дойлом Брансоном, Філом Хельмутом, Даніелем Негреану та іншими покерними легендами. У фінальному голосуванні за включення до Зали славу покеру він обійшов 9 відомих особистостей, серед яких головними конкурентами були Майк Матусов та Ісайя Шейнберг.

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Брайан Раст дуже впевнено зіграв на цьогорічній Світовій серії покеру. Він вшосте виграв браслет WSOP, оформивши 5 ITM на загальну суму призових понад 1 500 000 доларів.

Брайан Раст увійшов до Зали слави: дивіться відео

Унікальний покерист

Брайан Раст має кілька унікальних досягнень у покері. Він єдиний гравець, який заробляє у живих турнірах понад 1 000 000 доларів протягом 7 років поспіль. Також американець тричі був чемпіоном хайролерського турніру $50K Poker Players Championship. У списку найприбутковіших гравців світу він посідає 29 місце.

Брайан Раст із браслетом WSOP / Фото PokerNews

Окрім трьох титулів Poker Players Championship, Брайан Раст має 6 браслетів WSOP, останній з яких виграв місяць тому. Ця перемога принесла йому понад 1 300 000 доларів. Також Раст був чемпіоном першого хайролерського турніру з бай-іном 500 000 доларів Super High Roller Bowl у 2015 році. Тоді він заробив рекордні в кар'єрі 7 525 000 доларів.

Як починалась кар'єра

У школі Брайан Раст був відмінником. Потім вступив до Стенфордського університету, де й познайомився з покером. У студентські роки дуже любив комп'ютерні ігри. До знайомства з покером міг грати 24 години без перерви у Counter Strike.

На третьому році навчання разом із друзями Брайан Раст організовує роботу покерного клубу, куди ходив грати й сам. За перші кілька місяців він заробив 20 000 доларів. Тоді у 2004 році хлопець вирішив кинути навчання на останньому семестрі та серйозно займатися покером.

Брайан Раст після перемоги у Super High Roller Bowl / Фото cardplayer.com

Зараз Брайану Расту 41 рік. Він має статус 6-развого чемпіона WSOP та одного з найуспішніших гравців планети. Тільки у живих турнірах американець за свою кар'єру заробив 25 258 945 доларів призових. Це при тому, що сам він вважає своєю основною дисципліною кеш у змішаних іграх.