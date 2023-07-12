На Світовій серії покеру, яка щорічно відбувається у Лас-Вегасі, гравці отримують незабутній досвід: тисячі цікавих роздач, прикрі бед-біти, захопливі сюжетні лінії. Одна з таких сталася у турнірі Main Event WSOP.

До теми Українці змагаються за титул чемпіона світу з покеру: хто потрапив у призи Main Event WSOP

У Головній події серії брали участь понад 10 000 гравців. Лише на 4-й день турніру визначились імена щасливчиків, які потрапили до призової зони. У цей момент Аманда Ботфельд поділилася зворушливим фото, написавши у твіттері, що разом із батьком їм вдалося виграти гроші у рекордному турнірі WSOP.

Сімейний дует Ботфельдів не вперше досягає успіху на Світовій серії покеру. У 2021 році Девід та Аманда ледь не виграли золотий браслет у командному турнірі WSOP Tag Team. У підсумку їхня пара посіла 3 місце, отримавши майже 50 000 доларів на двох.

Цього року Девід з Амандою знову потрапили у заголовки покерних ЗМІ. Вони навіть покращили минулий результат, адже Ботфельд-старший виграв у Головній події WSOP 17 500 доларів, а донька додала ще 44 700 доларів. Аманда оформила свій бест-кеш і тепер має понад 100 000 доларів призових у живих турнірах.

Аманда Ботфельд у турнірі Main Event WSOP / Фото PokerNews