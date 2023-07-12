На Мировой серии покера, которая ежегодно проходит в Лас-Вегасе, игроки получают незабываемый опыт: тысячи интересных раздач, обидные бэд-биты, захватывающие сюжетные линии. Одна из них произошла в турнире Main Event WSOP.

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В Главном событии WSOP участвовало более 10 000 игроков. Лишь на 4-й день турнира определились имена счастливчиков, вошедших в призовую зону. В этот момент Аманда Ботфельд поделилась трогательным фото, написав в твиттере, что им вместе с отцом удалось выиграть деньги в Main Event WSOP.

Семейный дуэт Ботфельд не впервые добивается успеха на Мировой серии покера. В 2021 году Дэвид и Аманда претендовали на золотой браслет WSOP в командном турнире Tag Team. В итоге они заняли 3 место, получив почти 50 000 долларов призовых на двоих.

В этом году Дэвид и Аманда снова попали в заголовки покерных СМИ. Они даже улучшили прошлый результат, ведь Ботфельд-старший выиграл в Главном событии WSOP 17 500 долларов, а дочь добавила ещё 44 700 долларов. Аманды оформила свой бест-кэш и теперь имеет более 100 000 долларов призовых в живых турнирах.

Аманда Ботфельд в турнире Main Event WSOP / Фото PokerNews