Теперь имя Брайана Раста навсегда будет стоять рядом с Дойлом Брансоном, Филом Хельмутом, Даниэлем Негреаном и другими легендами покера. В финальном голосовании на включение в Зал славы покера он обошёл 9 других известных личностей, среди которых главными конкурентами были Майк Матусов и Исайа Шейнберг.

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Брайан Раст очень уверенно отыграл на Мировой серии покера в этом году. Он выиграл 6-й браслет WSOP, оформив 5 ITM на общую сумму призовых более 1 500 000 долларов.

Брайан Раст вошёл в Зал славы покера: смотрите видео

Уникальный покерист

Брайан Раст имеет несколько уникальных достижений в покере. Он единственный игрок, зарабатывающий в живых турнирах более 1 000 000 долларов в течение 7 лет подряд. Также американец трижды был чемпионом хайроллерского турнира $50K Poker Players Championship. В списке самых прибыльных игроков мира он занимает 29 место.

Брайан Раст с браслетом WSOP / Фото PokerNews

Помимо трёх титулов Poker Players Championship, Брайан Раст является 6-картным обладателем браслетов WSOP, последний из которых он получил месяц назад. Эта победа принесла ему более 1 300 000 долларов. Также Раст был чемпионом первого хайроллерского турнира с бай-ином 500 000 долларов Super High Roller Bowl в 2015 году. Тогда он заработал рекордные в карьере 7 525 000 долларов.

Как начиналась карьера

В школе Брайан Раст был отличником. Поступив в Стэнфордский университет, он познакомился с покером. В студенческие годы очень любил компьютерные игры. Мог играть в Counter Strike 24 часа без перерыва.

На третьем году обучения вместе с друзьями Брайан Раст организовал работу покерного клуба, куда регулярно ходил играть. За первые несколько месяцев игры он заработал 20 000 долларов. В 2004 году Брайан Раст бросил учёбу на последнем семестре, серьёзно занявшись покером.

Брайан Раст после победы Super High Roller Bowl / Фото cardplayer.com

Сейчас Брайану Расту 41 год. Он имеет статус 6-кратного чемпиона WSOP и одного из самых успешных игроков мира. В живых турнирах американец выиграл 25 258 945 долларов, это при том, что своей основной дисциплиной он считает кэш по смешанным играм.