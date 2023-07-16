Найкраща покеристка України Ольга Єрмольчєва успішно виступила у події WSOP #85: $1 500 Shootout. У цьому турнірі взяли участь 987 гравців, згенерувавши призовий фонд у розмірі 1317645 доларів. Українка не лише вийшла за фінальний стіл, а й вела боротьбу за чемпіонство.

До теми Українська сенсація: Руслан Придрик зіграє за фінальним столом Головної події WSOP

На початку фінального столу Ользі вдалося забрати частину стека бразильця Юрія Дзівілевського. Пізніше Єрмольчева вибила на 8 місці Адама Фрідмана. Українка дійшла до стадії 3-макс, де програла виставлення майбутньому чемпіонату турніру Фаразу Джаці з A8 проти TT.

У підсумку українка посіла 3 місце, отримавши 109 780 доларів призових. Їй зовсім трохи не вистачило, щоб оновити свій бест-кеш, який тримається з 2015 року. На WSOP-2023 Ольга Єрмольчева показала блискучу гру, оформивши 6 ITM на загальну суму призових понад 150 000 доларів. Також у Лас-Вегасі українка виграла жіночий турнір Ladies Championship у минулому місяці, заробивши 14 350 доларів.