Ольга Єрмольчева успішно відіграла свою останню подію на Світовій серії покеру. У турнірі Deep Stack, де брало участь понад 6 000 гравців, вона посіла 19 місце. Українка отримала 13 438 доларів призових.

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Перед тим як залишити Лас-Вегас, Єрмольчева спробувала свої сили у жіночому турнірі Ladies Championship. За нього браслет WSOP не вручали, проте гарантований призовий фонд 50 000 доларів учасниці перебили. Красуні зробили 110 входів, а найбільший приз забрала українська покеристка.

Ольга Єрмольчева на турнірі Ladies Championship / Фото з її телеграм-каналу

Ольга Єрмольчева має позитивний досвід виступів у жіночих івентах. Наприкінці минулого року вона посіла 2 місце у WPT Ladies Championship, вигравши понад 70 000 доларів призових. Цього разу сума була скромнішою, проте статус однієї з найсильніших покеристок світу українка підтвердила.

Зі старту турніру вона набила великий стек, але через деякий час довелося розпрощатися з усіма фішками. У своєму телеграм-каналі "Mangusta" зізналася, як знімала стрес після поразки.

Як можна було вилетіли з турніру, набивши 7 стартових стеків? Жіночий покер не шкодує нікого... У перерві з'їла стейк, випила коктейль, щоб якось вгамувати біль після втрати середнього стека на фіналку,

– написала покеристка.

Ольга зробила ре-ентрі, отримавши 7,5 ВБ. Але вже через пів години знову була серед лідерів. За фінальним столом українську покеристку вже було не спинити. Перед хедз-апом вона запропонувала суперниці поділити, але та відмовилася. Єрмольчева довела справу до перемоги та забрала собі титул Ladies Championship, разом із яким отримала 14 350 доларів.