Цьогорічний Main Event WSOP із бай-іном 10 000 доларів став найбільшим в історії Світової серії покеру. У турнірі взяли участь рекордні 10 043 учасники. Кожен із гравців мріяв опинитися за фінальним столом, де розігрувалися шалені суми призових.

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Один із тих, для кого мрія стала реальністю – це українець Руслан Придрик. Родом він із Луганська, але давно мешкає у Грузії. За свою 20-річну кар'єру виграв у живих турнірах в Україні та Європі понад 460 000 доларів.

Турнір Main Event WSOP у Лас-Вегасі назавжди залишиться найяскравішою сторінкою у його покерній біографії. Менш як за 2 тижні українець пройшов незабутній шлях у Головній події Світової серії покеру.

За фінальним столом мінімальний приз складав 900 000 доларів. У першій же роздачі Руслан Придрик поставив 3-бет чип-лідеру Адаму Уолтому з рукою QJ, змусивши опонента викинути AJ. Надалі українець грав дуже обережно. Це допомогло йому отримати кілька важливих пейджампів.

Руслан Придрик йде в олл-ін за фінальним столом Main Event WSOP / Фото PokerNews

На стадії 6-макс Руслан Придрик та Дін Хатчінсон серйозно відставали від тріо лідерів. Українець дочекався вильоту британця, після чого його самого спіткала така ж участь. У фінальному виставленні Руслан запушив 12 ВБ з рукою Q10s, але Даніель Вайнман мав AJo. За 5 місце у турнірі Придрик отримав рекордні для себе 2 400 000 доларів призових.

Потрібен час, щоб зрозуміти все, що зі мною сталося у ці дні, – сказав українець після гри.

Руслан Придрик став третім українцем, який грав за фінальним столом Main Event WSOP. Також це унікальне досягнення для самого гравця, який заробив в одному турнірі у 6 разів більше, ніж загалом за 20-річну кар'єру.

Браслет Main Event WSOP-2023 / Фото PokerNews

Звання чемпіона світу сьогодні вночі розіграють між собою троє американців Стівен Джонс, Даніель Вайнман та Адам Уолтон. Разом із браслетом Main Event WSOP переможець отримає 12 100 000 доларів.