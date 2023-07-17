Этим летом Фил Хельмут напомнил о своей легендарности. Самый титулованный игрок WSOP выиграл 17-й браслет Мировой серии покера и теперь у него на 7 трофеев больше, чем у кого-либо. Несмотря на критику и насмешки, 59-летний Хельмут снова всем доказал, что остаётся одним из лучших покеристов современности.

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Победы на самом высоком уровне сопровождают Фила Хельмута сквозь десятилетия. Он единственный игрок в мире, который получал браслеты WSOP в 80-х, 90-х, нулевых, 10-х и 20-х годах. А также один из двух покеристов на планете, кому удавалось выигрывать во всех казино, где проводился WSOP.

Фил Хельмут с фанатами / Фото www.pgt.com

Уникальность Фила Хельмута ещё и в том, что он побеждает на Мировой серии в разных видах покера. Американец получал браслеты по Razz, лоуболл 2-7 и всех видах Холдема. Также он становился чемпионом мира и Европы. В 1989 году Хельмут обыграл в хедз-апе Main Event WSOP Джонни Чена, а в 2012-м выиграл Главное событие европейской версии Мировой серии покера в Каннах.

Есть ещё одна "особенность" Хельмута. Фил является рекордсменом по вторым местам на WSOP. В хедз-апах он проиграл 14 раз. Также "Poker Brat" лидирует и по количеству финальных столов – у него их было аж 75.

Фил Хельмут после победы в Каннах / Фото pokerlistings.com

Несмотря на свой возраст и конкуренцию со стороны молодых игроков, Фил Хельмут не собирается останавливаться на достигнутом. Каждый год он активно играет на Мировой серии покера, пытаясь улучшить свои же рекорды. Поддержка фанатов его вдохновляет настолько, что 59-летний американец изо всех сил старается навсегда остаться в истории покера как самый титулованный игрок WSOP.