Цього літа Філ Хельмут нагадав про свою легендарність. Найтитулованіший гравець WSOP виграв 17-й браслет Світової серії покеру і тепер має на 7 трофеїв більше, ніж у будь-кого. Попри критику та насмішки, 59-річний Хельмут знову довів, що залишається одним із кращих гравців сучасності.

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Перемоги на найвищому рівні супроводжують Філа Хельмута цілими десятиліттями. Він єдиний гравець у світі, хто вигравав браслети WSOP у 80-х, 90-х, нульових, 10-х та 20-х роках. А ще – один із двох покеристів, кому вдавалося перемагати в у всіх казино, де проводили WSOP.

Філ Хельмут із фанатами / Фото www.pgt.com

Унікальність Філа Хельмута полягає ще й в тому, що він оформлював перемоги на Світовій серії у різних видах покеру. "Poker Brat" має браслети з Razz, лоуболл 2-7 та всіх видах Холдему. Також він ставав чемпіоном світу та Європи: у 1989 році обіграв у хедз-апі Main Event WSOP Джонні Чена, а у 2012-му виграв Головну подію європейської версії Світової серії покеру в Каннах.

Є ще одна "особливість" Хельмута. Йому належить рекорд других місць на WSOP. У хедз-апах він програвав 14 разів. Також "Poker Brat" лідирує й за кількістю фінальних столів – у нього їх було аж 75.

Філ Хельмут після перемоги у Каннах / Фото pokerlistings.com

Попри свій вік та конкуренцію збоку молодих гравців, Філ Хельмут зупинятися не збирається. Щороку він активно бере участь у Світовій серії покеру, намагаючись покращити свої ж рекорди. Підтримка фанатів його надихає настільки, що "Poker Brat" прагне назавжди залишити собі звання найтитулованішого гравця WSOP.