На фінішній прямій покерного сезону гравцям є з чого вибрати – це і зимова версія WSOP на Багамах, і етап WPT у Лас-Вегасі. Але якщо мова про Європу, усі покерні шляхи ведуть до Праги, на етап Європейського туру.

До теми Українець Ренат Богданов – серед кращих хайролерів Світової серії покеру на Багамах

Українських покеристів до столиці Чехії з’їхалось чимало, і тут почуваються далеко не лише туристами. Перемог в активі наших наразі немає, але кілька спортсменів уже зіграли за фінальними столами. Руслан Волков фінішував на сьомій позиції в турнірі Hyper Turbo Knockout Freezeout, а Олег Охотський посів дев’яте місце в івенті Hyper Turbo Freezeout.

Загалом українці вибороли уже понад 30 призових місць. Найбільш плідним виявився турнір Eureka Main Event, де одразу 14 наших потрапили "у гроші". У зоні ITM, зокрема, фінішував титулований покерист Михайло Гутий, який нещодавно відзначився і на серії WSOPC у Сан-Ремо.



Михайло Гутий / Фото King’s

Ще десятеро українців успішно інвестували свої кошти в турнір Eureka Cup. Не з порожніми руками завершили свій виступ і у івенті Eureka High Roller, тут семеро наших у призах.