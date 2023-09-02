Текущий сезон покера неплохо складывается для Олега Васильченко. В мае украинец занес более 63 тысяч евро на EPT Monte Carlo, пятизначные призовые покорились и на испанском этапе Европейского покерного тура.

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В ивент NL Hold'em - Freezeout #47 Васильченко инвестировал 1100 евро, а за попадание на "бронзовую" строчку пьедестала получил 46 550 евро (почти 1.9 млн грн). В ITM, а с поляны в 577 входов в деньги попали 87 лучших, пробился и украинец Михаил Гутый. Амбассадор покерной платформы Pokerbet получило вознаграждение в 3 850 евро, закончив выступление на 23-м месте.



Михаил Гутый / Фото ТГ-канал покериста

Главный приз в ивенте из Безлимитного Холдема достался колумбийцу Родриго Каньясу Ороско – 104 070 евро. К слову, в Барселоне определился и украинский чемпион. Наш Владимир Дрокин положил в карман более 60 тысяч евро, справившись со всеми соперниками в турнире за 2100 евро.