Турниры EPT традиционно привлекают внимание сильнейших игроков Европы и мира, особенно когда речь идёт о Главном событии. Участников манит огромный призовой фонд и возможность вписать своё имя в историю покера.

В тему Легендарный украинский покерист был близок к титулу EPT Monte Carlo

Близок к этому был украинский покерист Олег Васильченко. В турнире Main Event принимало участие 1 098 игроков. Только 13 из них прошли в финальный пятый день соревнований. Украинец отчаянно сражался в числе этих счастливчиков, пытаясь пробиться за финальный стол.

Общий призовой фонд Главного события составлял 5 325 000 евро. Большую часть денег разыгрывали финалисты. К сожалению, Олег Васильченко вылетел на баббле финалки в раздаче против Майка Уотсона и Йоахима Харальдстада.

В итоге украинец занял 10 место, получив выплату 63 300 евро. Борьба за финальным столом продолжается прямо сейчас. Также в Главном событии EPT Monte Carlo отличился украинец Ренат Богданов, заработавший 22 850 евро за 31 место. В зоне ITM финишировали ещё два наших игрока – Владимир Дрокин (98 место) и Сергей Баранов (99 место).