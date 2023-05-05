Турніри EPT традиційно привертають увагу найсильніших гравців Європи та світу, тим більше коли мова про Головну подію. Учасників вабить величезний призовий фонд та можливість вписати своє ім'я в історію покеру.

До теми Легендарний український покерист був близьким до титулу EPT Monte Carlo

Близьким до цього був український покерист Олег Васильченко. У турнірі Main Event змагалися 1 098 гравців. Лише 13 з них пройшли у фінальний п'ятий день змагань. Серед цих щасливчиків відчайдушно боровся й українець, намагаючись пробитися за фінальний стіл.

Загальний призовий фонд Головної події складав 5 325 000 євро. Більшу частину грошей розігрували саме фіналісти. На жаль, Олег Васильченко вилетів на баблі фіналки у роздачі проти Майка Вотсона та Йоахіма Харальдстада.

У підсумку українець посів 10 місце, отримавши 63 300 євро. Боротьба за фінальним столом триває просто зараз. Також у Головній події EPT Monte Carlo відзначився Ренат Богданов, заробивши 22 850 євро призових за 31 місце. У зоні ITM фінішували ще двоє українців – Володимир Дрокін (98 місце) та Сергій Баранов (99 місце).