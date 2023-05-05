Игорь Ярошевский занимает особое место в украинском покере. В офлайне он выиграл более 4 500 000 долларов, занимая третью строчку по количеству призовых в живых турнирах среди всех украинских игроков.

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Турнирный путь Игоря Ярошевского начинался в Украине в 2009 году. Набравшись опыта, покерист взялся штурмовать самые престижные мировые серии, где неоднократно выступал за финальными столами. В этом году Ярошевский снова заявил о себе, когда занял 2 место в хайроллерском событии PCA на Багамских островах, заработав 230 000 долларов.

На серии ЕРТ в Монте-Карло опытный покерист снова был близок к трофею. В турнире Mystery Bounty с бай-ином 3 000 евро участвовали 678 игроков. Игорь Ярошевский пробился за финальный стол. В одной из раздач с парой дам украинец выставился за хороший стек против А-К.

Флоп обнадёжил: 3-9-Q. На тёрне пришла 10, которая открывала сопернику ауты только на стрит. На ривере дилер открыл одного из четырёх в колоде J. Ярошевский вылетел на 8 месте и заработал вместе с баунти 31 950 долларов.

Ещё четверо украинцев финишировали в зоне ITM. Евгений Фидчук занял 20 место (8 400 евро призовых), Алексей Левченко – 46 место (4 200 евро призовых), Олег Охотский – 71 место (3 650 евро призовых), Владимир Легкий – 76 место (3 150 евро призовых).