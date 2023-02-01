Вслед за Андреем Любовецким, который сыграл за финальным столом турнира по Омахе за 25 000 долларов, ещё один украинский покерист Игорь Ярошевский отличился на престижной хайроллерской серии РСА.

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В турнире PSPC Warm Up по Холдему игроки сделали 162 входа, благодаря которым призовой фонд события перевалил за 1 500 000 долларов. Украинский покерист преодолел невероятную конкуренцию в компании признанных мастеров мирового уровня.

Игорь Ярошевский дошёл до хедз-апа вместе с американцем Джесси Лонисом. К сожалению, решающая битва сложилась в пользу соперника, забравшего чемпионский кубок и главный приз 367 400 долларов. Покерист из Днепра заработал 229 750 долларов.

Игорь Ярошевский входит в число самых успешных игроков Украины. За свою карьеру он выиграл более 4 000 000 долларов, занимая 3 место по количеству призовых среди всех украинских покеристов.