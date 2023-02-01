Самые богатые хайроллеры мира продолжают соревноваться среди живописных пейзажей роскошного курорта в столице Багамских островов. Впервые на серии PCA отличились украинские покеристы.

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Обладатель двух браслетов WSOPE Андрей Любовецкий дошёл до финального стола события Pot Limit Omaha High Roller. Взнос 25 000 долларов заплатили 44 игрока, составив призовой фонд в размере 1 056 440 долларов. Зона ITM насчитывала 6 призовых мест.

Некоторое время украинец шёл чип-лидером за финальным столом, однако получить трофей не судилось. Любовецкий завершил турнир пятым, получив выплату 95 100 долларов. В то же время, это первый серьезный успех Андрея в 2023 году. Теперь его призовые в живых турнирах перевалили за 2 000 000 долларов.

Победителем Pot Limit Omaha High Roller стал американец Дилан Смит, который вместе с трофеем получил 364 440 долларов призовых. Это бест кэш американца в офлайне

Дилан Смит с друзьями / Фото PokerNews