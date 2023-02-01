Найбагатші хайролери світу продовжують змагатися серед мальовничих пейзажів розкішного курортного місця у столиці Багамських островів. Вперше на серії PCA відзначилися українські покеристи.

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Власник двох браслетів WSOPE Андрій Любовецький дійшов до фінального столу події Pot Limit Omaha High Roller, де внесок 25 000 доларів сплатили 44 гравці. Лише 6 з них могли потрапити до зони ITM.

Деякий час українець був чип-лідером фінального столу. Проте отримати черговий трофей не судилося. Любовецкий завершив турнір п'ятим, отримавши виплату 95 100 доларів. Водночас це перший серйозний успіх Андрія у 2023 році. Тепер його призові у живих турнірах складають понад 2 000 000 доларів.

Переможцем Pot Limit Omaha High Roller став американець Ділан Сміт, який разом із трофеєм отримав 364 440 доларів призових. Цей бест кеш американця в офлайні.

Ділан Сміт із друзями / Фото PokerNews