В это трудно поверить, но турнир, собравший более 50 000 входов, выиграл именно украинский игрок. Причем за финальным столом было представлено сразу 3 наших покериста. В результате украинцы забрали почти весь пьедестал.

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Самые большие ожидания возлагались на Игоря Хулу. Он начинал финальный стол чип-лидером с огромным отрывом, имея 118 ББ. Со вторым стеком шел другой украинец Юрий Олейник (65 ВБ). Однако на стадии 3-макс именно Олейник выбил Хулу, оставив ему почетную бронзу и 190 118 долларов призовых.

В хедз-апе Юрий Олейник за 25 минут справился с австрийцем Жилем Симоном. Соперник имел преимущество по стеку на старте дуэли, но самые важные выставления сложились в пользу украинца. В финальной раздаче Олейник с 6-6 обыграл А2s соперника.

Украинский покерист преодолел огромное поле, завоевал браслет WSOP Online, получив вместе с баунти 360 138 долларов призовых. Также удачным этот турнир стал для Александра Пустового. Он начинал финальный стол с коротким стеком, но сумел занять 4 место и выиграть 132 945 долларов призовых.