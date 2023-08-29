Фестиваль спортивного покера проходил в столице с 23 по 27 августа. За 5 дней насыщенной игры в Киеве разыграли 1 186 900 гривен призового фонда. Финальные столы главных турниров серии транслировались на официальном ютуб-канале USPF.

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По итогам киевского этапа Top Poker Players чемпионские трофеи завоевали трое игроков. Луганчанин Роман Уланов стал победителем турнира TPP Warm UP с призовым фондом 314 880 гривен, Евгений Щербань из Киева выиграл Main Event Mystery Bounty с призовым фондом 479 700 гривен, еще один киевлянин Игорь Клименко забрал трофей TPP PRO PKO – события с призовым фондом 392 400 гривен.

Победители киевского этапа Top Poker Players / Фото Телеграм-канал USPF

Чемпионы турниров поднялись в общем рейтинге TPP. Впереди игроков ждет еще 5 этапов Top Poker Players и Grand Final, по итогам которых лучшие покеристы смогут попасть в состав национальной сборной Украины по спортивному покеру.