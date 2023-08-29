Одним из самых желанных турниров серии был $210 Mystery Millions. Каждый, кто заплатил недорогой бай-ин, мечтал не сколько победить, как получить максимальный баунти 1 000 000 долларов. Эта награда могла выпасть в любой момент.

Мотивирует Возраст – не помеха: 103-летний дедушка каждый день играет в покер, вдохновляя своего сына

Турнир собрал 51 211 входов, благодаря чему призовой фонд достиг невероятных 10 242 200 долларов. Главный баунти разыграли уже на старте второго дня турнира. Игрок из Коста-Рики "John Milly" выбил оппонента из Украины, получив на свой счет сразу 1 000 000 долларов.

Повезло в этом турнире другому украинскому игроку с ником "MIRKL". Ему также удалось вытащить один из самых крупных баунти в размере 250 000 долларов. Еще одним приятным сюрпризом стал состав участников финального стола. Туда пробились сразу трое украинцев.

На браслет претендуют Игорь Хула, Юрий Олейник и Александр Пустовой. Причем во главе финального стола именно украинцы. Уверенным чип-лидером идет Хула со стеком 118 ББ, а на второй Олейник со стеком 65 ББ. У Пустового 27 ББ и шестая позиция в чип-каунте. Финальный стол сыграют сегодня вечером. Победитель получит вместе с браслетом WSOP Online более 350 000 долларов.