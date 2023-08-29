Одним із найбільш очікуваних турнірів серії був $210 Mystery Millions. Кожен, хто сплатив недорогий бай-ін, мріяв не стільки виграти, як отримати максимальний баунті 1 000 000 доларів. Ця нагорода могла випасти у будь-який момент.

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Турнір зібрав приголомшливі 51 211 входів, завдяки чому утворився призовий фонд 10 242 200 доларів. Головний баунті розіграли уже на старті другого дня турніру. Гравець з Коста-Рики "John Milly" вибив опонента з України, отримавши на свій рахунок 1 000 000 доларів.

Пощастило у цьому турнірі іншому українському гравцеві з ніком "MIRKL". Йому вдалося витягнути теж один із найбільших баунті 250 000 доларів. Ще одним приємним сюрпризом став склад учасників фінального столу. На ньому представлено аж троє українців.

На браслет претендуватимуть Ігор Хула, Юрій Олійник та Олександр Пустовий. Причому чип-лідерами фіналки є саме українці: Хула має 118 ВБ, Олійник – 65. На шостій позиції зі стеком 27 ВБ стартуватиме Пустовий. Фінальний стіл зіграють сьогодні ввечері. Переможець отримає разом із браслетом WSOP Online понад 350 000 доларів.