Донг Нгуєн дотримується однакового розпорядку дня, в якому завжди знаходиться місце для покеру. 103-річний мешканець Калгарі разом із сином вирушає до місцевого казино, щоб пограти у свою улюблену гру – Техаський Холдем.

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За словами Таха Нгуєна, його батько – рішучий гравець у покер, який ніколи швидко не здається. Наприклад, якщо він програє 200 доларів, то одразу йде грати у блекджек. Дует батька й сина відвідує одні й ті ж заклади – казино Grey Eagle та ACE Airport.

Дружина Донга Нгуєна, яка померла у 2017 році, знала про пристрасть чоловіка до покера. 103-річний гравець досі дотримується милої традиції. Щоразу, коли він збирається йти грати, він питає дозволу у своєї дружини.

Перш ніж вийти з дому, він завжди питає дозволу у моєї матері. І коли повертається, також звітує перед нею – скільки грошей виграв або програв, – розповів Тах Нгуєн.

Його батько почав грати у покер 16-річним підлітком, коли жив у В'єтнамі. Пристрасть не згасла й після того, як родина переїхала до Канади на початку 1980-х років. Батько завжди мав високу мотивацію грати, – зізнався Тах.

За словами Таха, його батько грає навіть коли погано себе почуває. Покер йому навпаки допомагає забути про всі проблеми та хвороби. 103-річний Донг Нгуєн стежить за останніми тенденціями у покері, часто розповідаючи цікаві історії за столами про те, якою була ця гра раніше.