Покерист збірної України Роман Юрків продемонстрував свій скіл в одному з сайд-івентів ЕРT Barcelona. Турнір Estrellas Cup зібрав 1 093 входи, завдяки яким утворився призовий фонд у розмірі 524 640 євро.

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Роман Юрків пробився за фінальний стіл. Розпочавши гру з восьмим стеком, українець у підсумку посів 4 місце. Йому дісталися 30 120 євро. Це вже друга фіналка для українських покеристів на ЕРТ Barcelona. Раніше Станіслав Галатенко посів 6 місце у події 8-Game Mix.

Роман Юрків / Фото телеграм-канал USPF

Серед усіх турнірів Estrellas Poker Tour найбільша увага була прикута до Головної події з бай-іном 1 100 євро. Торік Main Event зібрав рекордні 6 313 входів та став найбільшим в історії EPT. Але рекорд протримався не довго. Цьогоріч у Барселоні бай-ін сплатили 7 398 разів.

За підсумком восьми стартових флайтів у другий день Main Event Estrellas Poker Tour пробилися 828 гравців. Серед них було 23 українці. Одним із чип-лідерів на цій стадії йшов Олексій Натоптаний. Але вже у наступному дні змагалися четверо українців, а у Day 4 за турнірними столами вже не залишилося жодного представника України.

Найкращий результат у турнірі Main Event Estrellas Poker Tour серед українців показав Микита Андрусяк. Гравець збірної України посів 38 місце, отримавши 15 580 євро призових.