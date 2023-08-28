Покерист сборной Украины Роман Юркив продемонстрировал свой скилл в одном из сайд ивентов EРT Barcelona. Турнир Estrellas Cup собрал 1 093 входа, установив отметку призового фонда в размере 524 640 евро.

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Роман Юркив пробился за финальный стол. Начав игру с восьмым стеком, украинец в итоге занял 4 место. Он получил приз 30 120 евро. Это уже вторая финалка в копилке украинских покеристов на EPТ Barcelona. Ранее Станислав Галатенко занял 6 место в событии 8-Game Mix.

Роман Юркив / Фото телеграм-канал USPF

Среди всех турниров Estrellas Poker Tour особый интерес вызывало Главное событие с бай-ином 1 100 евро. В прошлом году Main Event собрал рекордные 6 313 входов и стал самым крупным в истории EPT. Но рекорд продержался недолго. В этом году бай-ин заплатили 7 398 раз.

По итогам восьми стартовых флайтов во второй день Main Event Estrellas Poker Tour пробились 828 игроков. Среди них были 23 украинца. Одним из чип-лидеров на этой стадии шел Алексей Натоптанный. Но уже в следующий день сражались четверо украинцев, а в Day 4 за турнирными столами уже не осталось ни одного представителя Украины.

Лучший результат по итогам Main Event Estrellas Poker Tour среди украинцев показал Никита Андрусяк. Игрок сборной Украины занял 38 место, получив 15 580 евро призовых.