На берегах Средиземного моря проходит очередной этап Европейского покерного тура. Определился чемпион дорогого события за 25 000 евро, где было сделано 34 входа. В хедз-апе Дэвид Ян заключил сделку с бразильцем Пабло Брито, в результате которой вместе с титулом получил 261 000 евро.

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Также в турнире €25 000 NL Holdem принимал участие бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Барселоны" Серхио Агуэро. Он снова удивил покерное сообщество своей уверенной игрой. Аргентинец попал за финальный стол, но вылетел незадолго до призовой зоны.

Летом Серхио Агуэро особенно активно играет в покер. В прошлом месяце на Мировой серии покера в Лас-Вегасе звездный футболист едва не сотворил сенсацию в главном турнире Main Event WSOP. Агуэро закончил сражение лишь в третьем дне. Также аргентинец заработал призовые в хайроллерском событии WSOP с бай-ином 50 000 долларов.

В Барселоне "Кун" снова показал отличную игру, несмотря на жесткую конкуренцию. На пути к финальному столу Серхио Агуэро обошел таких опытных регуляров как Эрик Сайдел, Никлас Астедт и Стив О'Двайер. Аргентинец занял 9 место, а выбил его из турнира будущий чемпион Дэвид Ян.

Серхио Агуэро среди участников EPT: смотрите видео