Преимущество покерных книг в том, что вся информация четко структурирована и доступна для каждого начинающего игрока. В нашей подборке собраны книги по разным аспектам игры, информация в которых будет актуальна в 2023 году.

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Мэтью Джанда "Руководство по теоретически оптимальной игре"

Концепция GTO признана покеристами всего мира как эффективная стратегия, позволяющая успешно играть на любых лимитах. Мэтью Джанда написал свою книгу еще до того, как GTO получило широкое признание.

Для того чтобы усвоить информацию в книге "Руководство по теоретически оптимальной игре", потребуется терпение и вдумчивый анализ прочитанного. Книга написана еще в 2014 году, но фундаментальные основы для оптимальной игры актуальны и на сегодняшний день.

В книге много формул и расчетов. Рассматриваются базовые элементы игры – игра на префлопе, постфлопе, бетсайзинг, 3 и 4-бет поты – максимально охвачены все аспекты.

Питер Кларк "Покерная терапия"

Книга Питера Кларка "Покерная терапия" полезна всем игрокам, независимо от дисциплины, на которой они специализируются. Автор подробно рассказывает, как избавиться от стереотипов и шаблонного мышления, чтобы прогрессировать в игре.

Питер Кларк рассматривает типичные ситуации, в которых оказываются практически все игроки, анализирует методики преодоления тильта. В книге объясняются конкретные рекомендации по устранению ошибок, связанных с психологическим аспектом.

Натан Уильямс "Бьем микролимиты"

Большинство книг Натана Уильямса получили положительные отзывы от профессиональных игроков. Автор, известный в онлайне под ником "BlackRain79", сумел показать очень высокий винрейт, играя на микролимитах. Книгу "Бьем микролимиты" рекомендуют как начинающим игрокам, так и тем, кто планирует подниматься по лимитам.

Несмотря на то, что книга вышла еще в 2011 году, ее рекомендации остаются актуальны. Эта книга заложит фундамент для уверенной игры и поможет структурировать знания, полученные из других источников. Материал изложен простыми словами, хотя объясняет сложные стратегии игры в покер.