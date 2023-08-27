Перевага покерних книг у тому, що вся інформація чітко структурована та доступна для кожного гравця-початківця. У нашій добірці зібрані книги, інформація в яких буде актуальною у 2023 році.

Цікаво Покерний професіонал чи геніальний мафіозі: загадкова історія Пола Фуа

Метью Джанда "Посібник з теоретично оптимальної гри"

Концепція GTO визнана покеристами всього світу як ефективна стратегія, що дозволяє успішно грати на будь-яких лімітах. Метью Джанда написав свою книгу ще до того, як GTO набуло широкого визнання.

Для того, щоб засвоїти інформацію з "Посібника з теоретично оптимальної гри" потрібні терпіння та вдумлива робота над прочитаним. Книга написана ще у 2014 році, але фундаментальні засади оптимальної гри актуальні й нині.

У книзі велика кількість формул та розрахунків. Розглядаються базові елементи для гри, гра на префлопі, постфлопі, бетсайзинги, 3 і 4-бет поти, тобто, максимально охоплені всі аспекти гри.

Пітер Кларк "Покерна терапія"

Книга Пітера Кларка "Покерна терапія" є корисною для всіх гравців, незалежно від дисципліни, на якій вони спеціалізуються. Автор докладно розповідає, як позбутися стереотипів і шаблонного мислення, щоб прогресувати у грі.

Пітер Кларк розглядає типові ситуації, в яких опиняються практично всі гравці, аналізує методики подолання тильту. У книзі пояснюються конкретні рекомендації щодо виправлення помилок, які пов'язані з психологічним аспектом.

Натан Вільямс "Б'ємо мікроліміти"

Більшість книг Натана Вільямса отримали схвальні відгуки від професійних гравців. Автор, який відомий в онлайні під ніком "BlackRain79", зумів показати дуже високий вінрейт, граючи на мікролімітах. Книгу "Б'ємо мікроліміти" рекомендують як гравцям-початківцям, так і тим, хто планує підійматися по лімітам.

Попри те, що книга "Б'ємо мікроліміти" вийшла ще у 2011 році, її рекомендації залишаються актуальними на сьогодні. Книга дасть фундамент для впевненої гри та допоможе структурувати знання, отримані з інших джерел. Матеріал подається простими словами, хоча пояснює складні стратегії покерної гри.