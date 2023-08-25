Малайзійський мільярдер Пол Фуа – постійний учасник найдорожчої покерної серії у світі Triton Poker. Виступаючи у турнірах та граючи кеш, він заробляв пристойні суми призових. За даними Hendon Mob, тільки у живих турнірах малайзієць виграв понад 28 000 000 доларів.

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При цьому й досі залишається загадкою – чим займається Пол Фуа насправді. Через буцімто зв'язки з одним із кланів могутньої мафіозної тріади Гонконгу, за ним стежить ФБР. У малайзійця справді неодноразово виникали проблеми із законом.

Левову частку свого капіталу Пол Фуа заробив завдяки букмекерському бізнесу. Через це він міг опинитися за ґратами. Займаючись підпільними тоталізаторами, малайзієць обмежувався тільки азійським ринком. У 2014 році його заарештувало ФБР за незаконний тоталізатор у Лас-Вегасі.

Пол Фуа / Фото somuchpoker.com

Однак завдяки впливовим людям з його оточення йому вдалося вийти сухим із води. Пізніше Пол Фуа почав уже завойовувати покерний ринок. Власне він посприяв тому, щоб зробити Макао одним зі світових центрів грального бізнесу. Ще до знайомства з покером малайзієць заманював туди багатіїв, маючи відсоток від казино. Згодом на покер "підсів" і сам Пол Фуа.

За приватними кеш-столами він вигравав величезні суми призових. Одного разу сума була настільки великою, що швейцарський банк попросив у Пола Фуа показати походження цих грошей. Малайзієць надав банкірам відео з його тріумфальними роздачами.

Пол Фуа на серії Triton Poker / Фото triton-series.com

У 2011 році разом з іншими багачами з Азії Пол Фуа вперше з'явився на телевізійній кеш-грі в Мельбурні, а також взяв участь у турнірі з бай-іном 250 000 доларів. Ці гравці створили справжній фурор, розігруючи сотні тисяч доларів ледь не у кожній роздачі. Рейтинги покерного шоу зросли як і медійність азійських мільярдерів.

Так Пол Фуа виріс до такого рівня, що міг протистояти найсильнішим регулярам у світі. У 2015 році разом із Річардом Йонгом вони заснували тепер уже відому серію суперхайролерів Triton Series. Ці турніри дуже популярні, а співзасновник серії і сам показує непогані результати. У серпні черговий етап Triton Series відбувся у Лондоні. Там Пол Фуа оформив 3 ITM на загальну суму призових майже 800 000 доларів.