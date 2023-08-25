Четвертий сезон популярного покерного хедз-ап шоу виявився не надто тривалим. За оновленими правилами High Stakes Duel переможець двох раундів поспіль має право забрати гроші та завершити сезон.

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На початку травня канадський покер-про Даніель Негреану виграв матч в Еріка Перссона з бай-іном 50 000 доларів. Після цього у гру вступив Даг Полк. У другому раунді учасники вже платили по 100 000 доларів, але перемогу знову здобув Негреану.

Я виграв пояс, так? Тоді, мабуть, я заберу гроші та трофей. Не хочу ризикувати поясом. Якщо ви хочете зіграти зі мною – приходьте у перший раунд High Stakes Duel 5. Я готовий захищати титул, – заявив Негреану.

У протистоянні з Дагом Полком для Даніеля важливим є сам факт перемоги над цим суперником. Адже саме Полк у 2021 році став кращим в іншому хедз-ап баттлі проти Негреану, вигравши у канадця понад 1 200 000 доларів.

Щодо їхнього хедз-апу на High Stakes Duel, то вирішальну перевагу за фішками Негреану отримав у роздачі A3 проти A2 з тузом на тьорні та трійкою на рівері. Після цього Даніель вже не залишив шансів американському стримеру. В останній роздачі Полк невдало зіграв блеф проти досвідченого опонента.

https://poker.24tv.ua/daniel-negreanu-peremig-erika-perssona-pokernom-shou-high-stakes_n2310025