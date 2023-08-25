Четвёртый сезон популярного покерного хедз-ап шоу оказался не самым продолжительным. По обновлённым правилам High Stakes Duel победитель двух раундов подряд может забрать деньги и завершить сезон.

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В начале мая канадский покер-про Даниэль Негреану выиграл матч у Эрика Перссона с бай-ином 50 000 долларов, после чего в игру вступил Даг Полк. Во втором раунде участники заплатили по 100 000 долларов, а победу снова одержал Негреану.

Я же выиграл пояс, да? Тогда, пожалуй, я заберу деньги и трофей. Не хочу рисковать поясом. А если вы хотите сразиться со мной – приходите в первый раунд High Stakes Duel 5. Я готов к защите титула, – заявил Негреану.

В противостоянии с Дагом Полком для Даниэля важен сам факт победы над этим соперником. Ведь именно Полк в 2021 году стал лучшим в другом хедз-ап баттле против Негреану, выиграв у канадца более 1 200 000 долларов.

Что же касается их хедз-апа на High Stakes Duel, то решающий перевес по фишкам Негреану получил в раздаче с A3 против A2 с тузом на тёрне и тройкой на ривере. После этого Даниэль не оставил шансов американскому стримеру. В последней раздаче Полк неудачно сыграл блеф против опытного оппонента.

https://poker.24tv.ua/daniel-negreanu-peremig-erika-perssona-pokernom-shou-high-stakes_n2310025