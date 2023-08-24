Карьера Молли Блум начиналась с мелких игр в Лос-Анджелесе, которая продолжилась после её переезда в Нью-Йорк. Там ей удалось собрать вокруг себя элиту покерных игроков. Вечеринки "принцессы покера" привлекали гостей из Голливуда, а участие в играх считалось очень престижным мероприятием.

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В подпольных играх Молли Блум собирались такие звёзды, как Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр, который, между прочим, регулярно выигрывал внушительные суммы и считается одним из сильнейших игроков в покер среди актёров Голливуда. Часто появлялся за покерными столами Бен Аффлек.

Однако успех в таком бизнесе имел обратную сторону медали. И однажды Молли Блум оказалась под дулом пистолета. Этот инцидент произошёл после того, как девушка получила достаточно большую сумму от игры, которая составляла от 1% до 5% бай-ина каждого игрока. В пиковый период её "бизнеса" звёздные гости платили за игру по 250 000 долларов.

У Молли Блум хотели "отжать" бизнес и забрать часть прибыли. После отказа её сильно избили, а все вещи были украдены. Позже преступников удалось задержать, но для этого Молли пришлось рассказать всю правду. Признав себя виновной в участии и организации незаконных игр, она избежала тюрьмы, получив условный урок и крупный штраф за неуплату налогов.

Интервью с Молли Блум: смотрите видео