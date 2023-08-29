Фестиваль спортивного покеру тривав у столиці з 23 по 27 серпня. За 5 днів насиченої гри у Києві розіграли 1 186 900 гривень призового фонду. Фінальні столи найбільших турнірів серії транслювалися наживо на офіційному ютуб-каналі USPF.

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За підсумком київського етапу Top Poker Players чемпіонські трофеї вибороли троє гравців. Луганчанин Роман Уланов став переможцем турніру TPP Warm UP із призовим фондом 314 880 гривень, Євген Щербань з Києва виграв Main Event Mystery Bounty з призовим фондом 479 700 гривень, ще один киянин Ігор Клименко забрав трофей TPP PRO PKO – події з призовим фондом 392 400 гривень.

Переможці київського етапу Top Poker Players / Фото Телеграм-канал USPF

Чемпіони турнірів піднялися у загальному рейтингу TPP. Попереду на гравців очікує ще 5 етапів Top Poker Players та Grand Final, за підсумком яких найкращі покеристи зможуть потрапити до складу національної збірної України зі спортивного покеру.