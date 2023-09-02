Поточний покерний сезон непогано складається для Олега Васильченка. У травні українець заніс понад 63 тисячі євро на EPT Monte Carlo, п’ятизначні призові підкорились і на іспанському етапі Європейського покерного туру.

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В івент NL Hold'em - Freezeout #47 Васильченко інвестував 1100 євро, а за потрапляння на "бронзову" сходинку п’єдесталу отримав 46 550 євро (майже 1.9 млн грн). В ITM, а з поляни у 577 входів в гроші потрапили 87 найкращих, пробився і українець Михайло Гутий. Амбасадор покерної платформи Pokerbet отримав винагороду у 3 850 євро, закінчивши виступ на 23-му місці.



Михайло Гутий / Фото ТГ-канал покериста

Головний ж приз у івенті з Безлімітного Холдему дістався колумбійцю Родріго Каньясу Ороско – 104 070 євро. До слова, у Барселоні отримали і українського чемпіона. Наш Володимир Дрокін поклав до кишені понад 60 тисяч євро, упоравшись зі всіма суперниками в турнірі за 2100 євро.