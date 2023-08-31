Цього літа Європейський покерний тур завітав до Барселони. На берегах Середземного моря українці вже мали успіхи. Паралельно з турнірами EPT відбуваються сайд-івенти серії Estrellas Poker Tour, де Роман Юрків посів 4 місце, а Станіслав Галатенко – 6.

Цікаво Красуня шахістка з Китаю виграла селебріті-турнір з покеру

Тепер Україна отримала свого чемпіона безпосередньо на EPT Barcelona. Гравець збірної України зі спортивного покеру Володимир Дрокін виграв титульний турнір із бай-іном 2 100 євро. Українець став найкращим серед 213 учасників, вигравши 62 560 євро призових.

Володимир Дрокін – 34-річний харків'янин, який вже багато років живе у Києві. Свій шлях у покері він розпочав понад 10 років тому зі звичайного фріролу у харківському покерному клубі. У 2018 році показав свій найкращий результат, вигравши у турнірі WSOP Main Event 130 000 доларів.

Також до призової зони турніру EPT Barcelona з бай-іном 2 100 євро потрапив ще один українець Назар Бугайов. Він посів 27 місце, отримавши 4 050 євро.