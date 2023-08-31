Турнір Enclave Celebrity Invitational проводився у Лас-Вегасі. Організатори зібрали зірковий склад учасників та встановили для них призовий фонд 50 000 доларів. За покерними столами змагалися переможці популярних американських реаліті-шоу та відомі медіа особистості.

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Поруч із професійними покеристами, такими як Майк Матусов і Нік "Ейрбол", грали титуловані спортсмени – чемпіонки світу з шахів Александра Ботез та Ціюй Чжоу, центровий "Чикаго Буллз" Андре Драммонд та інші.

Головною зіркою вечора стала тендітна шахістка Ціюй Чжоу. Останнім часом вона дедалі частіше з'являється на змаганнях з покеру. Цього літа китаянка брала участь у Світовій серії покеру, де двічі потрапила до призів. Також "Немо", як її називають, оформила ITM у жіночому турнірі WPT Ladies World Championship-2023.

Всього у турнірі Enclave Celebrity Invitational зіграли 70 учасників. Перемога для Ціюй Чжоу стала першою у живих турнірах з покеру. Вона отримала 20 000 доларів призових. Поки що це її особистий рекорд у покері.

Мені завжди більше хотілося грати у покер. Після невеликої паузи я повернулася у гру та отримала дуже багато позитивних емоцій, – сказала Ціюй Чжоу після перемоги.

Турнір Enclave Celebrity Poker Invitational транслювався у прямому етері. Подивитися, як розгорталися події за покерними столами, можна на ютуб-майданчику PokerGO.