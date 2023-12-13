У скарбничці української команди є перша перемога в рамках празького етапу Європейського покерного туру. Олег Васильченко з п’ятої спроби таки підкорив престижну покерну вершину.

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До візиту у столицю Чехії українець побував на чотирьох фінальних столах ЕТР, але трофеїв не здобував. Успішним для регуляра став виступ в івенті Mystery Bounty з бай-іном 10 200 євро.



Олег Васильченко / Фото PokerNews

Васильченко здолав поле із 56 входів, а по дорозі до трофею вибив чотирьох суперників. Власне, рандомні таємничі винагороди, які випадають за "голови" опонентів в турнірах такого формату, принесли чемпіонові 80 000 євро. Разом із призовими за перше місце – 74 673 євро – Васильченко поклав до кишені 149 673 євро. А це бест-кеш в кар’єрі нашого спортсмена. Переможна роздача українця – у прикріпленому відео: